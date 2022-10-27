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Депутат Бурматов рассказал о популярности сервисов для видеонаблюдения за питомцами

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал о популярности сервисов для видеонаблюдения за питомцами.
Депутат Бурматов рассказал о популярности сервисов для видеонаблюдения за питомцами
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Это очень востребовано. Такие приборы очень часто ставят для того, чтобы контролировать домашних животных. Я в том числе. Сегодня у таких камер даже оборудованы кормушки, которые по таймеру высыпают корм животным. И по камере можно посмотреть, не пропустил ли питомец приём пищи», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, у многих камер есть функция двусторонней связи, и можно через телефон обозначить питомцу своё присутствие, что повышает безопасность животных.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.

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