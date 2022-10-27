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Ведущая шоу «Русские перцы» Жукова рассказала, как решила работать на радио

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Ведущая шоу «Русские перцы» Полина Жукова рассказала, как приняла решение работать на радио.
Ведущая шоу «Русские перцы» Жукова рассказала, как решила работать на радио
  • Gettyimages.ru
  • © Patrick Daxenbichler / 500px

«Сколько себя помню, я всегда мечтала работать на радио. В детстве папа подарил мне небольшой кассетный магнитофон с микрофоном и функцией записи. Он был такой яркий, красно-синего цвета, и стал одной из моих самых любимых игрушек на долгие годы», — заявила она в беседе с Nation News.

По словам Жуковой, в девятом классе она уже знала, что хочет связать свою жизнь с радио и телевидением.

«Я поступила в школу юного журналиста при МГУ, а потом и на факультет журналистики, где моей специализацией стало радио и телевидение», — сообщила она.

Ранее актриса Галина Безрук в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о мюзикле «Человек, который смеётся», премьерные показы которого пройдут в конце октября во Дворце на Яузе.

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