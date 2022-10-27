Церемония вручения международной премии BraVo пройдёт 25 апреля

Церемония вручения международной музыкальной премии BraVo в сфере классического искусства пройдёт 25 апреля 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Дату объявила ведущая премии Елена Север во время вручения статуэтки лауреату 2022 года — белорусской оперной певице Марте Данусевич.

В этом году церемония проходила в заочном формате, но лауреаты получили награды лично.

«Хочу поблагодарить организаторов международной музыкальной премии BraVo за высокую честь стать лауреатом. В моей жизни премия BraVo играет большое значение, я выступала на самой первой церемонии, познакомилась с ведущими музыкантами, актёрами, дирижёрами со всего мира», — заявила Данусевич.

Она также пожелала премии открытия новых талантов.