Церемония вручения международной премии BraVo пройдёт 25 апреля
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Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
Дату объявила ведущая премии Елена Север во время вручения статуэтки лауреату 2022 года — белорусской оперной певице Марте Данусевич.
В этом году церемония проходила в заочном формате, но лауреаты получили награды лично.
«Хочу поблагодарить организаторов международной музыкальной премии BraVo за высокую честь стать лауреатом. В моей жизни премия BraVo играет большое значение, я выступала на самой первой церемонии, познакомилась с ведущими музыкантами, актёрами, дирижёрами со всего мира», — заявила Данусевич.
Она также пожелала премии открытия новых талантов.