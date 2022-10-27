Синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинске в течение ноября
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Об этом сообщает URA.RU.
По прогнозам синоптиков, в регионе не исключены снежные бури.
В первой декаде ноября ожидаются дожди, снег с дождём и снегопады с ветром. Дневные температуры будут колебаться от +1 до -3 °С, ночные — от -2 до -9 °С.
Сильный снегопад ожидается, в частности, в среду, 2 ноября.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.