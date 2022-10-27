Синоптики предупредили о сильных снегопадах в Челябинске в течение ноября

Синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области предупредили, что в ноябре в Челябинске почти ежедневно будут выпадать сильные осадки.

Об этом сообщает URA.RU.

По прогнозам синоптиков, в регионе не исключены снежные бури.

В первой декаде ноября ожидаются дожди, снег с дождём и снегопады с ветром. Дневные температуры будут колебаться от +1 до -3 °С, ночные — от -2 до -9 °С.

Сильный снегопад ожидается, в частности, в среду, 2 ноября.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.