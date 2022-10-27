Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в выходные дни

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине текущей недели.

По словам Цыганкова, тепло в столице «потихоньку восстанавливается» и продержится до выходных дней включительно.

«Сегодня и завтра облачно и небольшой дождь. Ветер пока ещё восточный, южный, юго-западный. Ночные температуры +4…+6 °С, а дневные +5…+7 °С. В выходные ожидается некоторое повышение температуры. В субботу температура ночью уже +4…+9 °С, а днём +9…+11 °С. В воскресенье будет облачно, местами небольшой дождь. Температура ожидается где-то +7…+9 °С», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в ночь с воскресенья на понедельник будет проходить холодный фронт, который принесёт похолодание.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Калужскую, Воронежскую, Ростовскую области, Краснодарский край и Крым в ближайшие дни ожидают сильные осадки.