Режиссёр, худрук «Школы современной пьесы» Дмитрий Астрахан высказался о понятии современной пьесы.

«Я считаю, что современная пьеса — это яркая пьеса, затрагивающая волнующие современников темы, и совершенно не важно, мелодрама это или комедия, или вообще драма. Я бы расширил понятие современной пьесы до современного спектакля, спектакль должен быть современным», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, линия современной драматургии должна остаться в театре.

«Мы продолжаем проводить конкурсы современной драматургии, искать современные пьесы, но также будут браться материалы и классические», — отметил Астрахан.

Он сообщил, что в планах, например, «Красавец-мужчина» Александра Островского.

«А из современных пьес поставим «Выживание» Орэна Софдая, «Интервью» Александра Углова и «Час тишины» Флориана Зеллера», — добавил режиссёр.

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