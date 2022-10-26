Вильфанд рассказал о погоде зимой на европейской территории России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде зимой на европейской территории страны.

«Нынешняя зима прогнозируется близкой к многолетним значениям. Давайте я сейчас остановлюсь только на европейской территории, потому что на севере Урала, Западной Сибири и Средней Сибири прогнозируется температура выше нормы, а здесь около нормы. Сам прогноз такой, какой он есть, ничего большего сказать не могу», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, прогноз на столь долгий срок может быть только вероятностным, и вероятность того, что зимняя погода окажется на уровне нормы, составляет около 65%.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor пообещал жителям города тёплое начало ноября.