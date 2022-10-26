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В Тюмени откроется выставка в рамках проекта «Музейные маршруты России»

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Тюменская область присоединилась к проекту «Музейные маршруты России» Министерства культуры, соответствующие мероприятия пройдут в Тюмени 27 и 28 октября.
В Тюмени откроется выставка в рамках проекта «Музейные маршруты России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Вслух.ру.

Выставка «Музейные маршруты России» состоится в музейном комплексе имени И.Я. Словцова.

Также состоится проектно-аналитическая сессия и подписание соглашений о сотрудничестве между музеями и туроператорами.

В мероприятии примут участие губернатор региона Александр Моор, заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Наталия Чечель, директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт с 29 октября по 11 декабря в Москве.

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