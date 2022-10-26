В Тюмени откроется выставка в рамках проекта «Музейные маршруты России»
- РИА Новости
Об этом сообщает Вслух.ру.
Выставка «Музейные маршруты России» состоится в музейном комплексе имени И.Я. Словцова.
Также состоится проектно-аналитическая сессия и подписание соглашений о сотрудничестве между музеями и туроператорами.
В мероприятии примут участие губернатор региона Александр Моор, заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Наталия Чечель, директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
Ранее ФАН сообщало, что выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт с 29 октября по 11 декабря в Москве.