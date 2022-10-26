Актёр Бычков поделился воспоминаниями о советском режиссёре Масленникове

Актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий Виктор Бычков поделился воспоминаниями о советском и российском кинорежиссёре, сценаристе, продюсере Игоре Масленникове, создателе фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, в день его рождения 26 октября.

В беседе с ФАН актёр отозвался о нём как об умном, интеллигентном человеке, знатоке литературы.

«Художник. Эмоции у него были глубокие, как у любого писателя. Он очень любил умных людей, впрочем, все мы любим. Ему они были интересны как типаж, который может войти в какое-то произведение... Очень не любил амикошонства, его это раздражало, как интеллигентного человека», — сказал Бычков.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.