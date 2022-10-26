Климатолог Карнаухов не исключил возникновения погодных аномалий предстоящей зимой
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С точки зрения тренда на глобальное потепление зимы в России становятся более тёплыми с частыми оттепелями и слякотью, что можно наблюдать в Московском регионе, сказал специалист в интервью радио Sputnik.
Однако есть и другой климатический тренд, который связан с ослабеванием сложной системы течений в Северной Атлантике, частью которой является Гольфстрим.
«Эти климатические тенденции пересекаются и дополняют друг друга. Одна половина зимы может быть очень тёплой, а потом могут наступить ужасные холода, такое уже бывало. Или может случиться, что тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой и мы можем получить рекордные холода, несмотря на глобальное потепление», — заключил Карнаухов.
Ранее Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.