Климатолог Карнаухов не исключил возникновения погодных аномалий предстоящей зимой

Климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов заявил, что предстоящей зимой можно ожидать как аномального тепла, так и сильных морозов.

С точки зрения тренда на глобальное потепление зимы в России становятся более тёплыми с частыми оттепелями и слякотью, что можно наблюдать в Московском регионе, сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Однако есть и другой климатический тренд, который связан с ослабеванием сложной системы течений в Северной Атлантике, частью которой является Гольфстрим.

«Эти климатические тенденции пересекаются и дополняют друг друга. Одна половина зимы может быть очень тёплой, а потом могут наступить ужасные холода, такое уже бывало. Или может случиться, что тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой и мы можем получить рекордные холода, несмотря на глобальное потепление», — заключил Карнаухов.

Ранее Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.