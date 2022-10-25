Выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
В Музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки можно будет увидеть 120 произведений живописи и графики XVIII — XX веков.
Среди экспонатов — западная, дореволюционная российская, в том числе местная «усадебная» и советская станковая графика.
Отдельный раздел посвящён творчеству художников, связанных с Угличем.
Ранее телеканал «360» сообщал, что историко-культурный кластер «Менделеев» создадут в Московской области.