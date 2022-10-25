Узнать больше

Выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт в Москве

Короткая ссылка
Выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт с 29 октября по 11 декабря в Москве.
Выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

В Музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки можно будет увидеть 120 произведений живописи и графики XVIII — XX веков.

Среди экспонатов — западная, дореволюционная российская, в том числе местная «усадебная» и советская станковая графика.

Отдельный раздел посвящён творчеству художников, связанных с Угличем.

Ранее телеканал «360» сообщал, что историко-культурный кластер «Менделеев» создадут в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить