Выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт в Москве

Выставка «Художественные сокровища Угличского музея» пройдёт с 29 октября по 11 декабря в Москве.

Об этом сообщает ФАН.

В Музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки можно будет увидеть 120 произведений живописи и графики XVIII — XX веков.

Среди экспонатов — западная, дореволюционная российская, в том числе местная «усадебная» и советская станковая графика.

Отдельный раздел посвящён творчеству художников, связанных с Угличем.

Ранее телеканал «360» сообщал, что историко-культурный кластер «Менделеев» создадут в Московской области.