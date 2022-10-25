Узнать больше

Актриса Казанкова рассказала о съёмках в новом сезоне сериала «Заповедный спецназ»

Короткая ссылка
Актриса Марина Казанкова рассказала о съёмках в новом сезоне сериала «Заповедный спецназ».
Актриса Казанкова рассказала о съёмках в новом сезоне сериала «Заповедный спецназ»
  • globallookpress.com
  • © Kika Press/ZUMAPRESS.com

«Я играю браконьершу и невероятно восхищаюсь своей Тамарой, она вызывает во мне уважение и гордость, а её характер очень вдохновляет. Моя героиня занимается браконьерством по определённым важным причинам. И я бы на её месте поступила точно так же. Она себе обеспечивает будущее, и это похвально», — заявила Казанкова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, если героиня попадёт в беду, то будет спасаться даже с помощью запрещённых приёмов.

Как отметила актриса, на съёмках были различные каскадёрские трюки, драки, гонки на машинах и мотоциклах.

Ранее ФАН сообщало, что кинофестиваль «Послание к человеку» проходит по 29 октября в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить