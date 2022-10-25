Актриса Казанкова рассказала о съёмках в новом сезоне сериала «Заповедный спецназ»

Актриса Марина Казанкова рассказала о съёмках в новом сезоне сериала «Заповедный спецназ».

«Я играю браконьершу и невероятно восхищаюсь своей Тамарой, она вызывает во мне уважение и гордость, а её характер очень вдохновляет. Моя героиня занимается браконьерством по определённым важным причинам. И я бы на её месте поступила точно так же. Она себе обеспечивает будущее, и это похвально», — заявила Казанкова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, если героиня попадёт в беду, то будет спасаться даже с помощью запрещённых приёмов.

Как отметила актриса, на съёмках были различные каскадёрские трюки, драки, гонки на машинах и мотоциклах.

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