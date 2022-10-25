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В государственных музеях Подмосковья побывали 1,7 млн человек с начала года

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В государственных музеях Московской области побывали 1,7 млн человек с начала 2022 года.
В государственных музеях Подмосковья побывали 1,7 млн человек с начала года
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Лидером по посещаемости стал музей «Новый Иерусалим», гостями которого стали 442 тыс. человек, что на 103 тыс. человек больше аналогичного периода 2021 года. Также пользовался особой популярностью музей-заповедник А.С. Пушкина — его посетили 203 тыс. человек», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

В регионе работает более 100 музеев, из них 12 и два их филиала — областного подчинения, 57 — муниципального, четыре — федерального.

Ранее телеканал «360» сообщал, что историко-культурный кластер «Менделеев» создадут в Московской области.

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