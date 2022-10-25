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«Ночь искусств» пройдёт 4 ноября в Подмосковье

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Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 4 ноября в Московской области. Она приурочена ко Дню народного единства и посвящена теме «Наши традиции».
«Ночь искусств» пройдёт 4 ноября в Подмосковье
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Тематические программы подготовили более 30 муниципальных музеев, в том числе историко-художественный музей городского округа Домодедово и Егорьевский историко-художественный музей.

Среди других участников: музей С.И. Танеева в Дютькове и историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» в Подольске.

Ранее телеканал «360» сообщал, что историко-культурный кластер «Менделеев» создадут в Московской области.

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