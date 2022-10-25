В Нижегородской области более 280 учреждений культуры присоединились к «Пушкинской карте»

Нижегородская область досрочно выполнила план на 2022 год по числу учреждений культуры, подключённых к программе «Пушкинская карта».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Минкультуры.

В настоящее время в проекте участвуют 283 учреждения региона.

«Мы планировали, что до конца года участниками проекта станут 276 учреждений. В результате работы министерства только за октябрь к программе в регионе присоединились 38 учреждений, среди которых районные библиотеки, дома культуры, а также ряд краеведческих музеев — в Лыскове, Лукоянове, Ковернине, Уразовке», — заявила глава ведомства Наталья Суханова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что историко-культурный кластер «Менделеев» создадут в Московской области.