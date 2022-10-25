Синоптики предупредили о гололёде и мокром снеге в Кургане

Синоптики предупредили о гололёде и мокром снеге в ночь на среду, 26 октября, в Кургане.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ночью и утром местами в Кургане и области ожидается гололёд. В ночь на 26 октября в Кургане ожидается небольшой мокрый снег, переменная облачность. Днём преимущественно без осадков», — говорится в прогнозе.

Ночью -2 °С, днём до +4 °С. Ветер 7—12 м/с.

Ранее руководитель общественного движения «Автомобильный союз», автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал советы по уходу за машиной в холодное время года.