Синоптик Колесов пообещал петербуржцам тёплое начало ноября

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов пообещал жителям города тёплое начало ноября.

«Сегодня приходит циклон с запада, приносит потепление. До конца месяца и начала ноября точно будет тёплая погода. Без снега, без минусов. Дожди и +5…+10 °С. Могут быть какие-то отдельные ночи прохладнее, но это, наверное, больше по Ленинградской области», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в целом ноябрь тоже может оказаться тёплым.

«С положительной аномалией температуры воздуха. С похолоданием только уже в третьей декаде ноября, со снегом, естественно, там уже будут отрицательные температуры», — пояснил Колесов.

Он добавил, что окончательный прогноз будет готов к концу октября.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается ветер и гололёд 26 октября.