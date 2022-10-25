Узнать больше

Синоптик Колесов пообещал петербуржцам тёплое начало ноября

Короткая ссылка
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов пообещал жителям города тёплое начало ноября.
Синоптик Колесов пообещал петербуржцам тёплое начало ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

«Сегодня приходит циклон с запада, приносит потепление. До конца месяца и начала ноября точно будет тёплая погода. Без снега, без минусов. Дожди и +5…+10 °С. Могут быть какие-то отдельные ночи прохладнее, но это, наверное, больше по Ленинградской области», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в целом ноябрь тоже может оказаться тёплым.

«С положительной аномалией температуры воздуха. С похолоданием только уже в третьей декаде ноября, со снегом, естественно, там уже будут отрицательные температуры», — пояснил Колесов.

Он добавил, что окончательный прогноз будет готов к концу октября.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ожидается ветер и гололёд 26 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить