Композитор Журбин назвал новый детективный мюзикл «Мышеловка» редким явлением

Композитор Александр Журбин рассказал о работе над новым детективным мюзиклом «Мышеловка» для Театра музыкальной комедии.

«Детективный мюзикл — довольно редкая птица в театрах, причём не только в российских, но и мировых. Хотя некоторые черты детектива или триллера есть в таких мюзиклах, как «Вестсайдская история», «Суинни Тодд», «Чикаго» «Призрак оперы»... Но встретить мюзикл, целиком посвящённый расследованию какого-то преступления, довольно затруднительно», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Как отметил Журбин, это камерный мюзикл.

По его словам, понять, кто убийца, зрителям непросто, и это неизвестно до самой последней сцены.

«Здесь очень важно поддерживать то, что по-английски называется «саспенс», то есть напряжение, неизвестность, догадки... Именно это мы делаем в спектакле по знаменитой пьесе Агате Кристи», — добавил композитор.

Ранее актриса Галина Безрук в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о мюзикле «Человек, который смеётся», премьерные показы которого пройдут в конце октября во Дворце на Яузе.