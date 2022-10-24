Узнать больше

В Эрмитаже рассказали об открытии нового входа в Главный штаб с 25 октября

Короткая ссылка
Новый вход в Главный штаб будет открыт со вторника, 25 октября.
В Эрмитаже рассказали об открытии нового входа в Главный штаб с 25 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Эрмитажа.

«Эрмитаж постоянно ищет способы сделать посещение музея более комфортным. Обновлённая входная зона позволит посетителям сразу попадать к билетным кассам и турникетам, а также обращаться за помощью к администраторам», — рассказали в музее.

В Главном штабе можно увидеть коллекции искусства Западной Европы XIX—XXI веков.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на базе историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» в Московской области к 2026 году реконструируют музейно-выставочный комплекс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить