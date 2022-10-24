В Эрмитаже рассказали об открытии нового входа в Главный штаб с 25 октября
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Эрмитажа.
«Эрмитаж постоянно ищет способы сделать посещение музея более комфортным. Обновлённая входная зона позволит посетителям сразу попадать к билетным кассам и турникетам, а также обращаться за помощью к администраторам», — рассказали в музее.
В Главном штабе можно увидеть коллекции искусства Западной Европы XIX—XXI веков.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что на базе историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» в Московской области к 2026 году реконструируют музейно-выставочный комплекс.