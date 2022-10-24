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В Челябинской области предупредили о штормовом ветре в ночь на 25 октября

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В Челябинской области предупредили о штормовом ветре и мокром снеге в ночь на вторник, 25 октября.
В Челябинской области предупредили о штормовом ветре в ночь на 25 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью и днём 25 октября в большинстве районов Южного Урала ожидаются дождь и мокрый снег, в горах сильные. В некоторых районах снег будет налипать на провода, также возможно обледенение линий электропередачи и предметов. На дорогах гололедица, в горах местами сильная», — заявили синоптики.

Порывы ветра могут достигать 16 м/с. Ночью ожидается -3...+2 °С. В следующие две ночи прогнозируется -1...-6 °С.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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