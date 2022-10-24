Узнать больше

Синоптик Ильин рассказал о погоде в Тульской области в день солнечного затмения 25 октября

Короткая ссылка
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о погоде в Тульской области во вторник, 25 октября.
Синоптик Ильин рассказал о погоде в Тульской области в день солнечного затмения 25 октября
  • РИА Новости

В период солнечного затмения 25 октября в регионе будет облачная погода с некоторыми прояснениями, отметил специалист в разговоре с Тульской службой новостей.

«В областном центре прояснения могут наблюдаться в 12:00, когда и ожидается астрономическое явление, но нельзя говорить об этом с точностью в 100%. У некоторых туляков может появиться шанс увидеть солнечное затмение, поэтому надо быть наготове», — добавил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов России 24 октября ожидаются сильные осадки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить