Синоптик Ильин рассказал о погоде в Тульской области в день солнечного затмения 25 октября

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о погоде в Тульской области во вторник, 25 октября.

В период солнечного затмения 25 октября в регионе будет облачная погода с некоторыми прояснениями, отметил специалист в разговоре с Тульской службой новостей.

«В областном центре прояснения могут наблюдаться в 12:00, когда и ожидается астрономическое явление, но нельзя говорить об этом с точностью в 100%. У некоторых туляков может появиться шанс увидеть солнечное затмение, поэтому надо быть наготове», — добавил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов России 24 октября ожидаются сильные осадки.