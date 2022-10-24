Синоптики предупредили о повышенном риске ДТП на дорогах ХМАО из-за непогоды
- РИА Новости
Также ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, передаёт URA.RU.
24 октября днём по северной половине небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Температура ночью +1...-4 °С, днём 0...+5 °С.
25 октября умеренные осадки, температура ночью +2...-3 °С, при прояснениях до -8 °С, а днём -1...+4 °С.
Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.