Узнать больше

Синоптики предупредили о повышенном риске ДТП на дорогах ХМАО из-за непогоды

Короткая ссылка
По данным Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, из-за минусовой температуры ночью и дождей со снегом на дорогах появится тонкий слой льда, повышающий риск ДТП.
Синоптики предупредили о повышенном риске ДТП на дорогах ХМАО из-за непогоды
  • РИА Новости

Также ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, передаёт URA.RU.

24 октября днём по северной половине небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Температура ночью +1...-4 °С, днём 0...+5 °С.

25 октября умеренные осадки, температура ночью +2...-3 °С, при прояснениях до -8 °С, а днём -1...+4 °С.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить