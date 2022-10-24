Синоптики предупредили о повышенном риске ДТП на дорогах ХМАО из-за непогоды

По данным Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, из-за минусовой температуры ночью и дождей со снегом на дорогах появится тонкий слой льда, повышающий риск ДТП.

Также ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, передаёт URA.RU.

24 октября днём по северной половине небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Температура ночью +1...-4 °С, днём 0...+5 °С.

25 октября умеренные осадки, температура ночью +2...-3 °С, при прояснениях до -8 °С, а днём -1...+4 °С.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.