Умерла российская оперная певица Галина Писаренко

Российская оперная певица Галина Писаренко скончалась на 89-м году жизни, сообщает Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

«Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко — народная артистка РФ, звезда советской и российской оперной сцены», — говорится в сообщении в сообществе театра в соцсети «Вконтакте».

Прощание с певицей состоится 26 октября в фойе Большого зала Московской консерватории.

Галина Писаренко присоединилась к труппе музыкального театра в 1961 году.

Она принимала участие в операх Чайковского, Прокофьева и Римского-Корсакова, Доницетти и Массне, Моцарта и Оффенбаха, Гершвина, Бриттена, Зуппе и других.

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