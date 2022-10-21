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Синоптик Тишковец спрогнозировал снежный покров в пределах нормы предстоящей зимой

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Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какой ожидается предстоящая зима в Центральной России, согласно долгосрочному прогнозу.
Синоптик Тишковец спрогнозировал снежный покров в пределах нормы предстоящей зимой
  • РИА Новости

«Грядущая зима в Центральной России будет в среднем где-то на два-три градуса теплее положенной климатической нормы. Это достаточно мягкий вариант зимы. Что касается снежного покрова, то в декабре и январе по количеству осадков мы будем в норме, в феврале с небольшим переизбытком», — заявил Тишковец.

Ранее синоптик Михаил Леус в беседе с «Невскими новостями» рассказал, когда в Санкт-Петербурге может выпасть первый снег.

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