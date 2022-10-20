Историко-культурный кластер создадут в Подмосковье
- © Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока
Об этом сообщает телеканал «360».
Соответствующий проект победил в конкурсе культурных инициатив. Он признан лучшим в направлении «Культурный код: проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей».
Кластер будет создан в музее-заповеднике Дмитрия Менделеева и Александра Блока в Солнечногорске.
«Творческий, креативный подход даёт возможность найти новые, уникальные решения в стремительно меняющемся мире», — заявили в музее.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в «Херсонесе Таврическом» завершили строительство детского центра.