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Историко-культурный кластер создадут в Подмосковье

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Историко-культурный кластер «Менделеев» создадут в Московской области.
Историко-культурный кластер создадут в Подмосковье
  • © Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока

Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующий проект победил в конкурсе культурных инициатив. Он признан лучшим в направлении «Культурный код: проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей».

Кластер будет создан в музее-заповеднике Дмитрия Менделеева и Александра Блока в Солнечногорске.

«Творческий, креативный подход даёт возможность найти новые, уникальные решения в стремительно меняющемся мире», — заявили в музее.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в «Херсонесе Таврическом» завершили строительство детского центра.

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