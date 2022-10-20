В Москве открылась выставка русского авангарда
- РИА Новости
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Об этом сообщает ОТР.
На экспозиции представлено 98 работ, в том числе картины и графика.
«Мы придумали и оживили 10 персонажей, 10 наших художников. Записали их истории от первого лица, и вы можете пройти выставку, прослушав звуковые треки с одним из героев. Вы можете быть Малевичем, Львом Юдиным, Марком Шагалом или Константином Рождественским. Эти треки неповторимы», — заявила Юлия Каптановская, управляющий партнёр культурного проекта «Энциклопедия русского авангарда».
Впервые после реставрации на выставке показана работа Анны Лепорской.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в «Херсонесе Таврическом» завершили строительство детского центра.