В Еврейском музее и центре толерантности в Москве открылась выставка русского авангарда «Мир как беспредметность».

Об этом сообщает ОТР.

На экспозиции представлено 98 работ, в том числе картины и графика.

«Мы придумали и оживили 10 персонажей, 10 наших художников. Записали их истории от первого лица, и вы можете пройти выставку, прослушав звуковые треки с одним из героев. Вы можете быть Малевичем, Львом Юдиным, Марком Шагалом или Константином Рождественским. Эти треки неповторимы», — заявила Юлия Каптановская, управляющий партнёр культурного проекта «Энциклопедия русского авангарда».

Впервые после реставрации на выставке показана работа Анны Лепорской.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в «Херсонесе Таврическом» завершили строительство детского центра.