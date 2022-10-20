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В Москве началась реставрация Спасо-Преображенского собора

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В Москве началась реставрация Спасо-Преображенского собора в Новоспасском монастыре.
В Москве началась реставрация Спасо-Преображенского собора

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства.

Отмечается, что храм был построен в XVII веке. Он входит в список памятников культурного наследия федерального значения.

«Реставрация храма только началась, а специалисты уже радуют нас находками. Например, выяснилось, что сохранились элементы живописи на восточном фасаде собора, над алтарными апсидами в пространстве под кровлей», — заявил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия.

В ходе работ в соборе должна быть полностью заменена водосточная система. Также специалисты установят новые окна с дубовыми рамами, передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что дом купчихи Кузьминой, памятник регионального значения, взяли под охрану в Омске.

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