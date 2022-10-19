Сергей Никоненко выразил соболезнования в связи со смертью Давида Кеосаяна

Актёр и режиссёр Сергей Никоненко выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Давида Кеосаяна.

«Я его маленьким помню, знал его и как продюсера. Но больше с его отцом, Эдмондом Гругеновичем, или Эдиком, как мы его звали, контактировал», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Режиссёр, сценарист и продюсер Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года.

В фильмографии Кеосаяна такие проекты, как «Крымский мост. Сделано с любовью!», сериалы «Общага», «Море. Горы. Керамзит» и другие.