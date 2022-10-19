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Сергей Никоненко выразил соболезнования в связи со смертью Давида Кеосаяна

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Актёр и режиссёр Сергей Никоненко выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Давида Кеосаяна.
Сергей Никоненко выразил соболезнования в связи со смертью Давида Кеосаяна
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

«Я его маленьким помню, знал его и как продюсера. Но больше с его отцом, Эдмондом Гругеновичем, или Эдиком, как мы его звали, контактировал», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Режиссёр, сценарист и продюсер Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года.

В фильмографии Кеосаяна такие проекты, как «Крымский мост. Сделано с любовью!», сериалы «Общага», «Море. Горы. Керамзит» и другие.

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