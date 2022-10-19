Фестиваль «Герой нашего времени» пройдёт в Самаре 24—26 октября
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Об этом сообщает volga.news со ссылкой на портал Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).
Запланирована конкурсная программа, а также мастер-классы с участием телеведущих, режиссёров, продюсеров.
Также состоятся открытые дискуссии с членами жюри, просмотры и обсуждение конкурсных работ.
На церемонии награждения вручат призы лауреатам творческого конкурса «Современник на экране» в шести номинациях и специальные призы лучшим оператору, режиссёру и корреспонденту.
Ранее ФАН сообщало, что кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге.