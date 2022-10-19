Фестиваль «Герой нашего времени» пройдёт в Самаре 24—26 октября

Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» пройдёт в Самаре 24—26 октября.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на портал Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

Запланирована конкурсная программа, а также мастер-классы с участием телеведущих, режиссёров, продюсеров.

Также состоятся открытые дискуссии с членами жюри, просмотры и обсуждение конкурсных работ.

На церемонии награждения вручат призы лауреатам творческого конкурса «Современник на экране» в шести номинациях и специальные призы лучшим оператору, режиссёру и корреспонденту.

Ранее ФАН сообщало, что кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге.