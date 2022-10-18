Синоптик Позднякова назвала погоду в Москве нормальной для октября

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что дождливая и ветреная погода вторника, 18 октября, соответствует климатической норме месяца.

«Сейчас столичный регион пересекает серия атмосферных фронтов атлантического циклона, и с этими процессами мы действительно ожидаем, что в Москве выпадет 5—10 мм осадков, и после 15:00, когда мы будем находиться в тылу этого циклона, который определяет погоду, у нас будет усиление ветра до 12—17 м/с», — сказала она «Известиям».

По её словам, для октября это количество осадков не является экстраординарным событием и далеко до рекордных значений.

Ранее Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» назвала вторник, 18 октября, самым ненастным днём в Москве на текущей неделе.