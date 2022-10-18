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Актёр Жигунов поделился воспоминаниями о писателе-фантасте Кире Булычёве

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Актёр, кинорежиссёр и продюсер Сергей Жигунов поделился воспоминаниями о советском писателе-фантасте Кире Булычёве, который родился 18 октября 1934 года.
Актёр Жигунов поделился воспоминаниями о писателе-фантасте Кире Булычёве
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

В беседе с ФАН продюсер рассказал, что лично знал Игоря Всеволодовича Можейко (Кир Булычёв — псевдоним).

«Кажется, он приехал на съёмки в Калугу. По-моему, нас познакомил режиссёр-постановщик. Нас всех по очереди представляли... Он был милейший человек. Седой, с бородой — стопроцентный советский интеллигент, в самом лучшем смысле этого слова. Совершенно милейший дядька, который страшно любил то кино, которое мы делали. В общем, одно удовольствие было с ним видеться. Остались самые лучшие, прекрасные воспоминания об этом человеке», — сказал Жигунов.

Актёр снялся в двух фильмах по книгам писателя: в экранизации рассказа из цикла о Великом Гусляре «Шанс» и в картине «Подземелье ведьм».

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