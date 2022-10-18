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В Казани отреставрируют мечеть Аль-Марджани

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе осмотра объектов строительства в историческом центре Казани поручил отреставрировать мечеть Аль-Марджани.
В Казани отреставрируют мечеть Аль-Марджани
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом пишет «Бизнес Online».

Последняя реставрация мечети, имеющей статус объекта культурного наследия федерального значения, проводилась в 2005 году.

Минниханов поручил подготовить документы для реставрационных работ, привести в порядок фасад и крышу здания. Реставрацию планируется проводить в несколько этапов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве отреставрируют главный корпус Горного института НИТУ «МИСиС».

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