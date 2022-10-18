В Казани отреставрируют мечеть Аль-Марджани
- РИА Новости
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Об этом пишет «Бизнес Online».
Последняя реставрация мечети, имеющей статус объекта культурного наследия федерального значения, проводилась в 2005 году.
Минниханов поручил подготовить документы для реставрационных работ, привести в порядок фасад и крышу здания. Реставрацию планируется проводить в несколько этапов.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве отреставрируют главный корпус Горного института НИТУ «МИСиС».