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Синоптик Позднякова дала совет автомобилистам перейти на зимнюю резину на текущей неделе

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» заявила, что автомобилистам в ближайшие дни стоит сменить летнюю резину на зимнюю.
Синоптик Позднякова дала совет автомобилистам перейти на зимнюю резину на текущей неделе
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По её словам, к концу недели в ночные часы температура будет порядка +1...+3 °С, по области возможны заморозки до -2 °С. Днём воздух будет прогреваться до +3...+8 °С.

«При температуре ниже или равной +5 °С летняя резина уже меняет свои свойства и имеет худший коэффициент сцепления, поэтому надо будет перейти на зимнюю», — заключила синоптик.

Ранее URA.RU сообщало о заморозках в Челябинской области в ночь на вторник, 18 октября.

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