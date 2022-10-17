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В Нижегородской области объявили о завершении пожароопасного сезона в лесах

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В Нижегородской области объявили о завершении пожароопасного сезона на территории земель лесного фонда с понедельника, 17 октября.
В Нижегородской области объявили о завершении пожароопасного сезона в лесах
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

За сезон зарегистрировано 65 лесных пожаров (в 2021 году — 98). Благодаря современной системе видеомониторинга было обнаружено 42% из них, при наземном патрулировании — 29%, с помощью авиации — 12%.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области высадили более 150 тыс. деревьев в рамках акции «Наш лес. Посади своё дерево».

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