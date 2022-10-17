В Самарской области обсудили вопросы реставрации архитектурных памятников
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
И. о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Иван Стафеев рассказал, что сейчас в Самаре идёт реставрация Дворца культуры. Работы должны быть завершены в 2022 году.
Кроме того, в городе реставрируют Фабрику-кухню завода имени Масленникова, где впоследствии будет расположен филиал Третьяковской галереи.
В Нефтегорском районе продолжаются реставрационные работы на ветряной мельнице.
«Мельница в Бариновке сейчас в лесах. В следующем году планируется завершить работы с созданием механизмов. Сохранившиеся элементы — жернова и полы — будут музеефицированы. А на самом объекте механизмы будут воссозданы, чтобы мельница работала и действовала как туристический объект», — уточнил Стафеев.
Ранее «Невские новости» передавали, что в Петербурге рассказали о планах по реставрации дачи Владимира Маяковского.