В Самарской области обсудили вопросы реставрации архитектурных памятников

На заседании комитета по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Самарской губернской думы обсудили вопросы реставрации архитектурных памятников.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

И. о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Иван Стафеев рассказал, что сейчас в Самаре идёт реставрация Дворца культуры. Работы должны быть завершены в 2022 году.

Кроме того, в городе реставрируют Фабрику-кухню завода имени Масленникова, где впоследствии будет расположен филиал Третьяковской галереи.

В Нефтегорском районе продолжаются реставрационные работы на ветряной мельнице.

«Мельница в Бариновке сейчас в лесах. В следующем году планируется завершить работы с созданием механизмов. Сохранившиеся элементы — жернова и полы — будут музеефицированы. А на самом объекте механизмы будут воссозданы, чтобы мельница работала и действовала как туристический объект», — уточнил Стафеев.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Петербурге рассказали о планах по реставрации дачи Владимира Маяковского.