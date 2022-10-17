Синоптик Мокеева высказалась о вероятности первого снега в Нижнем Новгороде
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В беседе с newsnn.ru она отметила, что на неделе в городе ожидается +7...+10 °С в дневные часы. Постепенно температура воздуха будет понижаться, и к пятнице, 21 октября, прогнозируется +5 °С. Ночные температуры могут стать минусовыми.
«Из-за похолодания в конце рабочей недели есть угроза первого снега. На фоне отрицательных значений и высокой влажности, дождей возможно такое погодное явление, как мокрый снег», — сказала Мокеева.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в ночь на вторник, 18 октября, ожидаются заморозки.