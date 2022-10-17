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Синоптик Мокеева высказалась о вероятности первого снега в Нижнем Новгороде

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Пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева заявила, что первый снег может выпасть в Нижнем Новгороде после 20 октября.
Синоптик Мокеева высказалась о вероятности первого снега в Нижнем Новгороде
  • globallookpress.com
  • © Sergey Smirnov

В беседе с newsnn.ru она отметила, что на неделе в городе ожидается +7...+10 °С в дневные часы. Постепенно температура воздуха будет понижаться, и к пятнице, 21 октября, прогнозируется +5 °С. Ночные температуры могут стать минусовыми.

«Из-за похолодания в конце рабочей недели есть угроза первого снега. На фоне отрицательных значений и высокой влажности, дождей возможно такое погодное явление, как мокрый снег», — сказала Мокеева.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в ночь на вторник, 18 октября, ожидаются заморозки.

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