Синоптик Мокеева высказалась о вероятности первого снега в Нижнем Новгороде

Пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева заявила, что первый снег может выпасть в Нижнем Новгороде после 20 октября.

В беседе с newsnn.ru она отметила, что на неделе в городе ожидается +7...+10 °С в дневные часы. Постепенно температура воздуха будет понижаться, и к пятнице, 21 октября, прогнозируется +5 °С. Ночные температуры могут стать минусовыми.

«Из-за похолодания в конце рабочей недели есть угроза первого снега. На фоне отрицательных значений и высокой влажности, дождей возможно такое погодное явление, как мокрый снег», — сказала Мокеева.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в ночь на вторник, 18 октября, ожидаются заморозки.