В Москве пройдёт выставка «Святослав Рихтер. Театральный роман»
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГМИИ имени Пушкина.
«В мемориальной квартире Рихтера собраны экспонаты, связанные с легендарными спектаклями великих режиссёров, документы, запечатлевшие встречи музыканта с актёрами и незабываемые вечера в его доме», — заявили в пресс-службе.
Среди экспонатов — скульптурные портреты и рисованные шаржи.
Также будут представлены письма, музыкальные рукописи и фотографии из личного архива Рихтера.
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