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В Москве пройдёт выставка «Святослав Рихтер. Театральный роман»

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Выставка «Святослав Рихтер. Театральный роман» откроется 28 октября в Москве. Она будет проходить в мемориальной квартире пианиста.
В Москве пройдёт выставка «Святослав Рихтер. Театральный роман»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГМИИ имени Пушкина.

«В мемориальной квартире Рихтера собраны экспонаты, связанные с легендарными спектаклями великих режиссёров, документы, запечатлевшие встречи музыканта с актёрами и незабываемые вечера в его доме», — заявили в пресс-службе.

Среди экспонатов — скульптурные портреты и рисованные шаржи.

Также будут представлены письма, музыкальные рукописи и фотографии из личного архива Рихтера.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в «Херсонесе Таврическом» завершили строительство детского центра.

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