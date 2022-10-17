Кинологи рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина

В Российской кинологической федерации рассказали, как научить собаку оставаться дома без хозяина.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Если вы всё время находились с собакой, а потом из-за обстоятельств вам необходимо оставлять питомца одного, могут возникнуть поведенческие проблемы. Важно это учитывать и заранее готовить питомца к разлуке, чтобы он мог спокойно оставаться в одиночестве, зная, чем себя занять без хозяина», — заявил президент федерации Владимир Голубев.

Прежде всего рекомендуется не потакать животному — уделять ему время регулярно, но дозированно.

Также необходимо обустроить питомцу удобное место, где тот может побыть в одиночестве.

«Постепенно приучайте собаку к одиночеству. Сначала попробуйте оставлять её в комнате одну на несколько минут, затем увеличивайте время. Поощряйте питомца за спокойное поведение, но не кидайтесь сразу успокаивать собаку, которая не смогла усидеть на месте», — отметили в кинологической федерации.

Кроме того, можно приобрести специальные игрушки-головоломки, способные увлечь собаку самостоятельной игрой.

Перед уходом также рекомендуется хорошо выгулять питомца.

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