Синоптик Цыганков предупредил о скорых ночных заморозках в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил о ночных заморозках в Москве во второй половине текущей недели.

«Начиная с четверга будет заток холода и температура понизится. Днём до конца недели ожидается +5...+10 °С. Уже в ночь на пятницу будут заморозки до -3 °С. В ночь на субботу температура упадёт тоже до минусов, в ночь на воскресенье ожидается 0 °С, местами заморозки», — сообщил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в целом будет облачно, в четверг ожидается небольшой дождь, а в пятницу и субботу осадков не будет.

«В воскресенье возможен кратковременный дождь», — добавил Цыганков.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.