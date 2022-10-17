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Синоптик Цыганков предупредил о скорых ночных заморозках в Москве

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил о ночных заморозках в Москве во второй половине текущей недели.
Синоптик Цыганков предупредил о скорых ночных заморозках в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Начиная с четверга будет заток холода и температура понизится. Днём до конца недели ожидается +5...+10 °С. Уже в ночь на пятницу будут заморозки до -3 °С. В ночь на субботу температура упадёт тоже до минусов, в ночь на воскресенье ожидается 0 °С, местами заморозки», — сообщил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в целом будет облачно, в четверг ожидается небольшой дождь, а в пятницу и субботу осадков не будет.

«В воскресенье возможен кратковременный дождь», — добавил Цыганков.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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