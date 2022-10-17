Синоптик Синенков спрогнозировал возвращение солнечной погоды в Москву 20 октября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в Москве на текущей неделе.

В разговоре с «Известиями» специалист отметил, что первая половина недели будет облачной и дождливой, а вторая (начиная с четверга) — без осадков, ясной, солнечной, что продлится до субботы.

«Температура воздуха сегодня и до четверга будет в пределах +9 °С, в ночные часы — до +1 °С. А во второй половине недели максимальная температура воздуха составит +5...+7 °С, ночью будет ближе к 0 °С... В воскресенье вернутся дожди», — заключил Синенков.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.