Миколог Вишневский рассказал, какие грибы можно собирать в Подмосковье до Нового года

Миколог Михаил Вишневский рассказал, какие грибы можно собирать в Московской области до Нового года.

«Небольшие заморозки не страшны грибам. Многие виды выдерживают заморозки до -2 или даже -3 °С», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, на нынешнее похолодание вряд ли отреагируют белые грибы, подосиновики, подберёзовики, маслята и лисички.

Как отметил Вишневский, в целом холод стимулирует размножение грибниц, поэтому если земля влажная и холодная, то это повод для роста грибов.

«Обычно до середины ноября за грибами можно ходить. Например, древесные грибы вообще к заморозкам малочувствительны, поэтому как минимум опята и вёшенки можно собирать чуть ли не до Нового года», — уточнил эксперт.

Ранее Вишневский в беседе с Общественной службой новостей спрогнозировал «неожиданную» грибную волну в середине октября.