В Ленобласти предупредили об усилении ветра до 20 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
В воскресенье, 16 октября, прогнозируются кратковременные дожди, порывы ветра местами до 15 м/с. В понедельник, 17 октября, ветер усилится до 15—20 м/с.
Жителям советуют убрать хозяйственные вещи со дворов и с балконов, закрыть окна.
«Категорически опасно нахождение в лесных массивах и на водных объектах. Воздержитесь от походов в лес и выхода на воду», — отметили в ведомстве.
Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.