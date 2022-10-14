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В Ленобласти предупредили об усилении ветра до 20 м/с

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В Ленинградской области предупредили об ухудшении погоды 16 и 17 октября.
В Ленобласти предупредили об усилении ветра до 20 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В воскресенье, 16 октября, прогнозируются кратковременные дожди, порывы ветра местами до 15 м/с. В понедельник, 17 октября, ветер усилится до 15—20 м/с.

Жителям советуют убрать хозяйственные вещи со дворов и с балконов, закрыть окна.

«Категорически опасно нахождение в лесных массивах и на водных объектах. Воздержитесь от походов в лес и выхода на воду», — отметили в ведомстве.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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