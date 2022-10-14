Кинофестиваль имени Александра Невского пройдёт 21—23 октября в Городце
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Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
На фестивале ожидают известных артистов: Михаила Пореченкова, Елену Ксенофонтову, Сергея Горобченко, Елену Панову и прочих.
Смотр посвятят 870-летию Городца.
В 2022 году на конкурс подали более 750 работ. В программу попали 20 короткометражек. Жюри выберет лучшие работы в шести номинациях.
Ранее ФАН сообщало, что кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге.