Кинофестиваль имени Александра Невского пройдёт 21—23 октября в Городце

III Городецкий кинофестиваль имени Святого Александра Невского пройдёт с 21 по 23 октября.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На фестивале ожидают известных артистов: Михаила Пореченкова, Елену Ксенофонтову, Сергея Горобченко, Елену Панову и прочих.

Смотр посвятят 870-летию Городца.

В 2022 году на конкурс подали более 750 работ. В программу попали 20 короткометражек. Жюри выберет лучшие работы в шести номинациях.

Ранее ФАН сообщало, что кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт с 21 по 29 октября в Санкт-Петербурге.