В Москве открылась выставка-реконструкция терракотовой армии Китая

В Москве на ВДНХ представили выставку-реконструкцию «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая».

Глиняные статуи в полный рост, реплики боевых колесниц и оружия — всего представят 150 экспонатов, передаёт ОТР.

Над экспозицией работали более 100 российских специалистов, в течение года они воссоздавали основные художественные и исторические объекты памятника.

Терракотовую армию обнаружили в 1974 году в Сиане. В число объектов вошли более 8 тыс. скульптур воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отреставрировать полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».