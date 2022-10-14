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В Москве открылась выставка-реконструкция терракотовой армии Китая

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В Москве на ВДНХ представили выставку-реконструкцию «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая».
В Москве открылась выставка-реконструкция терракотовой армии Китая
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Глиняные статуи в полный рост, реплики боевых колесниц и оружия — всего представят 150 экспонатов, передаёт ОТР.

Над экспозицией работали более 100 российских специалистов, в течение года они воссоздавали основные художественные и исторические объекты памятника.

Терракотовую армию обнаружили в 1974 году в Сиане. В число объектов вошли более 8 тыс. скульптур воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отреставрировать полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

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