В «Херсонесе Таврическом» завершили строительство детского центра
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Здание выполнено в стиле дворцового строительства. В комплексе предусмотрены анфилады, колоннады, декоративные элементы.
Готовность объектов парка проверили замминистра обороны России Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В кластере также планируют создать музеи Крыма, античности, Византии, христианства, а также ряд других культурных пространств.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отреставрировать полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».