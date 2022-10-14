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В «Херсонесе Таврическом» завершили строительство детского центра

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Российские военные строители завершили работу над первым объектом парка «Херсонес Таврический» — Детским художественно-эстетическим центром.
В «Херсонесе Таврическом» завершили строительство детского центра
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Здание выполнено в стиле дворцового строительства. В комплексе предусмотрены анфилады, колоннады, декоративные элементы.

Готовность объектов парка проверили замминистра обороны России Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В кластере также планируют создать музеи Крыма, античности, Византии, христианства, а также ряд других культурных пространств.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе планируют отреставрировать полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

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