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Синоптик Паршина предупредила о заморозках в столичном регионе в ночь на 14 октября

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.
Синоптик Паршина предупредила о заморозках в столичном регионе в ночь на 14 октября
  • РИА Новости

«Сейчас снега не будет, но в ночь на пятницу в столичном регионе заморозки до -2 °С. А днём +6...+11 °С, что ниже климатической нормы. Затем температура подрастёт — в воскресенье до +14 °С», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, с понедельника погода вновь станет дождливой, но по-прежнему будет тепло, днём до +14 °С.

«Во вторник тоже тепло и дождливо. А вот дальше столбики термометров поползут вниз. Ниже климатической нормы в конце октября температура может опуститься после 21—22-го числа. В конце месяца, напротив, может немного потеплеть», — добавила Паршина.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

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