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На Ставрополье обнаружены захоронения примерно III тысячелетия до нашей эры

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В Ставропольском крае во время археологических раскопок обнаружили курган с погребениями и ритуальными комплексами, датируемыми, предположительно, III тысячелетием до нашей эры.
На Ставрополье обнаружены захоронения примерно III тысячелетия до нашей эры
  • Gettyimages.ru

Захоронение обнаружили во время раскопок специалисты экспедиции кафедры археологии МГУ, сообщает newstracker.ru со ссылкой на сайт университета.

Археологи во главе с заведующим кафедрой Анатолием Кантаровичем занимались раскопками крупнейшего кургана «Новозаведённое-V» с середины лета до начала осени.

Наиболее интересной находкой стало захоронение сарматского воина-аристократа. В захоронении с воином лежали заупокойные дары: железный меч, бронзовый шлем, серебряные фалары, золотые литые пряжки и другое.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что археологи нашли более 20 старинных курительных трубок на глубине почти 8,5 м в центре Москвы.

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