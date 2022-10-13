На Ставрополье обнаружены захоронения примерно III тысячелетия до нашей эры

В Ставропольском крае во время археологических раскопок обнаружили курган с погребениями и ритуальными комплексами, датируемыми, предположительно, III тысячелетием до нашей эры.

Захоронение обнаружили во время раскопок специалисты экспедиции кафедры археологии МГУ, сообщает newstracker.ru со ссылкой на сайт университета.

Археологи во главе с заведующим кафедрой Анатолием Кантаровичем занимались раскопками крупнейшего кургана «Новозаведённое-V» с середины лета до начала осени.

Наиболее интересной находкой стало захоронение сарматского воина-аристократа. В захоронении с воином лежали заупокойные дары: железный меч, бронзовый шлем, серебряные фалары, золотые литые пряжки и другое.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что археологи нашли более 20 старинных курительных трубок на глубине почти 8,5 м в центре Москвы.