На Ставрополье обнаружены захоронения примерно III тысячелетия до нашей эры
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Захоронение обнаружили во время раскопок специалисты экспедиции кафедры археологии МГУ, сообщает newstracker.ru со ссылкой на сайт университета.
Археологи во главе с заведующим кафедрой Анатолием Кантаровичем занимались раскопками крупнейшего кургана «Новозаведённое-V» с середины лета до начала осени.
Наиболее интересной находкой стало захоронение сарматского воина-аристократа. В захоронении с воином лежали заупокойные дары: железный меч, бронзовый шлем, серебряные фалары, золотые литые пряжки и другое.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что археологи нашли более 20 старинных курительных трубок на глубине почти 8,5 м в центре Москвы.