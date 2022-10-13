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Синоптики предупредили о дождях в Челябинской области 13—15 октября

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По данным Челябинского ЦГМС, в области с вечера 13 октября установится дождливая погода, которая продержится несколько дней.
Синоптики предупредили о дождях в Челябинской области 13—15 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Со второй половины четверга в Челябинской области местами начнутся небольшие дожди, на западе до умеренных. Они будут продолжаться ночью и днём 14 и 15 октября», — уточнили в службе.

Температура будет держаться на обычных для середины осени значениях: +2...+7 °С ночью и +7...+13 °С днём. 

Ранее экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Иван Тетерин в беседе с «Радио 1» призвал не выходить из дома в грозу.

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