Синоптики предупредили о дождях в Челябинской области 13—15 октября

По данным Челябинского ЦГМС, в области с вечера 13 октября установится дождливая погода, которая продержится несколько дней.

Об этом сообщает URA.RU.

«Со второй половины четверга в Челябинской области местами начнутся небольшие дожди, на западе до умеренных. Они будут продолжаться ночью и днём 14 и 15 октября», — уточнили в службе.

Температура будет держаться на обычных для середины осени значениях: +2...+7 °С ночью и +7...+13 °С днём.

Ранее экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Иван Тетерин в беседе с «Радио 1» призвал не выходить из дома в грозу.