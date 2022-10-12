Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром МКС

Российский космонавт Сергей Прокопьев стал командиром Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает «Роскосмос» в своём Telegram.

«Космонавт Сергей Прокопьев принял командование Международной космической станцией от астронавта ESA Саманты Кристофоретти в среду, 12 октября 2022 года. В присутствии всего экипажа был передан символический ключ от станции, а церемония завершилась традиционными ударами в корабельный колокол», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь на 13 октября пилотируемому кораблю Crew Dragon с экипажем Crew-4 предстоит покинуть МКС для возвращения на Землю. Астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс, а также Кристофоретти должны приводниться в Атлантическом океане.

Ранее сообщалось, что Корабль Crew Dragon с космонавтом Анной Кикиной пристыковался к МКС.