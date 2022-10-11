Актриса Гусева высказалась о причинах популярности мелодрам в России

Актриса Ксения Гусева выразила мнение о причинах популярности мелодрам в России.

«Мне кажется, всё началось с оскароносной картины «Москва слезам не верит», фильм — образец мелодрамы. И с него много копируют, пытаются в разных вариантах повторить. Удаётся далеко не всем. А зритель наш почему любит мелодрамы? Он ассоциирует себя с героями, сопереживает, сочувствует», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Ранее актёр Виктор Бычков в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о режиссёре Александре Рогожкине.